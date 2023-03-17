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Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый сезон

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Заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко заявила о необходимости осознанного потребления среди жителей страны.
Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый сезон
  • Gettyimages.ru

«Я обнаружила, что больше 50% в мусорном ведре в мегаполисе — это упаковка. И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это сразу же мусор», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Абрамченко также призвала россиян не покупать «себе каждый сезон новые джинсы».

«Слишком много воды используется при производстве, можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах, ну или реанимировать их», — заметила она.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) предложил полностью отказаться от чеков на термобумаге, поскольку их невозможно переработать.

Также телеканал «360» сообщал, что РЭО профинансирует 24 проекта в 2023 году.

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