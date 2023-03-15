Российский экологический оператор (РЭО) предложил полностью отказаться от чеков на термобумаге, поскольку их невозможно переработать.

Как сообщает «Российская газета», соответствующее письмо в ФНС направил глава РЭО Денис Буцаев.

«Чеки и бумага для факсов относятся к неперерабатываемым отходам. Они сделаны из термобумаги, в состав которой входит бисфенол А. Это токсичное вещество, которое загрязняет остальную макулатуру», — говорится в письме.

По словам Буцаева, ежегодно в России используют 10 тыс. т термобумаги.

В РЭО также считают, что «для полного перехода на электронные чеки правительству потребуется дополнение закона, обеспечивающего приоритет такого чека перед бумажным».

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО профинансирует 24 проекта в 2023 году.