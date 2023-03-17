В Москве справку учащегося в школе теперь можно заказать онлайн в МЭШ

В Москве упростили процесс оформления справки об обучении ребёнка в школе. Теперь документ можно получить онлайн в электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ).

Об этом информирует НСН.

«Документ автоматически сформируется в течение трёх минут и будет подписан электронной подписью. Такой механизм работы сегодня уже привычен многим пользователям, например, при оформлении выписок и справок по счетам в мобильных банковских приложениях», — прокомментировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За три месяца в столице заказали онлайн более 30 тыс. справок.

Ранее, по сообщениям «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».