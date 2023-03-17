В Москве справку учащегося в школе теперь можно заказать онлайн в МЭШ
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
«Документ автоматически сформируется в течение трёх минут и будет подписан электронной подписью. Такой механизм работы сегодня уже привычен многим пользователям, например, при оформлении выписок и справок по счетам в мобильных банковских приложениях», — прокомментировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За три месяца в столице заказали онлайн более 30 тыс. справок.
Ранее, по сообщениям «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».