Политолог поддержал идею обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения
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«Любой поступок предполагает ответственность. И если недобросовестный работник диспансера позволяет себе срывать злость и издеваться над беспомощными пациентами, то за этим неумолимо должно следовать наказание», — уверен политолог.
Он отметил, что оснастить данные учреждения камерами видеонаблюдения непременно нужно.
«Не думаю, что это потребует значительных бюджетных средств. В данном случае профилактика правонарушений особенно актуальна», — заключил Орлов.
Ранее в ГД призвали обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения.