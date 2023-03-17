Узнать больше

Политолог поддержал идею обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой обеспечить интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты пациентов.
Политолог поддержал идею обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения
  • Gettyimages.ru

«Любой поступок предполагает ответственность. И если недобросовестный работник диспансера позволяет себе срывать злость и издеваться над беспомощными пациентами, то за этим неумолимо должно следовать наказание», — уверен политолог.

Он отметил, что оснастить данные учреждения камерами видеонаблюдения непременно нужно.

«Не думаю, что это потребует значительных бюджетных средств. В данном случае профилактика правонарушений особенно актуальна», — заключил Орлов.

Ранее в ГД призвали обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить