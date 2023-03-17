Политолог поддержал идею обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой обеспечить интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты пациентов.

«Любой поступок предполагает ответственность. И если недобросовестный работник диспансера позволяет себе срывать злость и издеваться над беспомощными пациентами, то за этим неумолимо должно следовать наказание», — уверен политолог.

Он отметил, что оснастить данные учреждения камерами видеонаблюдения непременно нужно.

«Не думаю, что это потребует значительных бюджетных средств. В данном случае профилактика правонарушений особенно актуальна», — заключил Орлов.

Ранее в ГД призвали обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения.