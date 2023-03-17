«Известия»: фракция ЛДПР разработала проект о накопительных счетах для новорождённых

Фракция ЛДПР разработала законопроект о создании с 2024 года накопительных счетов для новорождённых россиян.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Финансироваться они должны прежде всего за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, аккумулируемых в настоящее время в Фонде национального благосостояния. Пополнять счета по желанию смогут и родственники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что накопительные именные счета должны пополняться каждый год до совершеннолетия ребёнка.

Как ранее стало известно RT, в феврале текущего года число выданных новых кредитных карт составило почти 935 тыс., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8%. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 16,2%.