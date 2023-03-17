В Бурятии задержали мужчину, который целился в прохожих из оружия

В Улан-Удэ задержали и передали полиции мужчину, который ходил по улицам Улан-Удэ и целился в прохожих.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведёт себя неадекватно, обнажил оружие», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Представитель региональных органов внутренних дел Ирина Романова добавила, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии. При задержании у злоумышленника изъяли пневматический пистолет.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, что пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны.