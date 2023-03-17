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В Бурятии задержали мужчину, который целился в прохожих из оружия

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В Улан-Удэ задержали и передали полиции мужчину, который ходил по улицам Улан-Удэ и целился в прохожих.
В Бурятии задержали мужчину, который целился в прохожих из оружия
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведёт себя неадекватно, обнажил оружие», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Представитель региональных органов внутренних дел Ирина Романова добавила, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии. При задержании у злоумышленника изъяли пневматический пистолет.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, что пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны.

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