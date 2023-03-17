В Бурятии задержали мужчину, который целился в прохожих из оружия
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведёт себя неадекватно, обнажил оружие», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Представитель региональных органов внутренних дел Ирина Романова добавила, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии. При задержании у злоумышленника изъяли пневматический пистолет.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, что пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны.