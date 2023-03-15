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В Кировской области житель Вятских Полян открыл стрельбу из окна

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Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
В Кировской области житель Вятских Полян открыл стрельбу из окна
  • РИА Новости

«По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался... Других людей в квартире нет», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

Как пишет progorod43, на месте работает полиция, ведутся переговоры.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажного жилого дома в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа Подмосковья.

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