В Кировской области житель Вятских Полян открыл стрельбу из окна

Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался... Других людей в квартире нет», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

Как пишет progorod43, на месте работает полиция, ведутся переговоры.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажного жилого дома в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа Подмосковья.