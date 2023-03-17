РИА Новости: полицейские разбираются в хлопках в подмосковном Солнечногорске

Полицейские после сообщения о хлопках в деревне в Солнечногорске Московской области прибыли на место инцидента и разбираются в происшествии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Как отмечает ведомство, инцидент произошёл в деревне Голубое.

«Сотрудники полиции получили сообщение о том, что слышны хлопки. В данный момент (полицейские. — RT) на месте, разбираются», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших нет.

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