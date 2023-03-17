Главком ВМФ Евменов сообщил о планах вооружить российские подлодки гиперзвуковыми ракетами

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские подлодки, включая стратегические, могут вооружить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

Об этом, как пишет ТАСС, Евменов сказал в интервью газете «Красная звезда».

По словам адмирала, испытания данных ракет провели на подлодках второго поколения.

«И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки», — отметил он.

Евменов добавил, что речь идёт также и о вооружении «Калибрами» подводных крейсеров стратегического назначения.

Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.