Главком ВМФ Евменов сообщил о планах вооружить российские подлодки гиперзвуковыми ракетами
Об этом, как пишет ТАСС, Евменов сказал в интервью газете «Красная звезда».
По словам адмирала, испытания данных ракет провели на подлодках второго поколения.
«И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки», — отметил он.
Евменов добавил, что речь идёт также и о вооружении «Калибрами» подводных крейсеров стратегического назначения.
Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.