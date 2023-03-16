Гаглоев пригласил Путина в Южную Осетию на годовщину независимости республики
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«В этом году мы отмечаем 15-летие признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия. И, пользуясь возможностью, я приглашаю вас в Южную Осетию в качестве самого почётного гостя», — приводит РИА Новости слова Гаглоева на встрече с Путиным в Москве.
Он отметил, что российский лидер на месте увидит тёплое отношение народа Южной Осетии к нему.
Ранее Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.