Гаглоев пригласил Путина в Южную Осетию на годовщину независимости республики

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев пригласил российского лидера Владимира Путина в республику на годовщину независимости.

«В этом году мы отмечаем 15-летие признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия. И, пользуясь возможностью, я приглашаю вас в Южную Осетию в качестве самого почётного гостя», — приводит РИА Новости слова Гаглоева на встрече с Путиным в Москве.

Он отметил, что российский лидер на месте увидит тёплое отношение народа Южной Осетии к нему.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.