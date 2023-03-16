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Гаглоев пригласил Путина в Южную Осетию на годовщину независимости республики

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев пригласил российского лидера Владимира Путина в республику на годовщину независимости.
Гаглоев пригласил Путина в Южную Осетию на годовщину независимости республики
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«В этом году мы отмечаем 15-летие признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия. И, пользуясь возможностью, я приглашаю вас в Южную Осетию в качестве самого почётного гостя», — приводит РИА Новости слова Гаглоева на встрече с Путиным в Москве.

Он отметил, что российский лидер на месте увидит тёплое отношение народа Южной Осетии к нему.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.

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