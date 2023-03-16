В Кировской области рассказали о динамике цен на продукты
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Об этом сообщает progorod43.
Значительнее всего цены повысились на репчатый лук (+38,8%), помидоры (+34,1%), виноград (+25,7%), майонез (+4,6%), а также мясные консервы для детского питания (+3,7%).
Некоторые продукты подешевели. Среди них пшеничная мука (-5,8%), макароны и крупы (-4,1%), соль (-3,8%), мясо птицы и филе рыбное (-2,8%).
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.