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В Кировской области рассказали о динамике цен на продукты

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По данным Кировстата, в марте в Кировской области цены на товары и услуги повысились в среднем на 0,4%.
В Кировской области рассказали о динамике цен на продукты
  • Gettyimages.ru
  • © Jeny S / 500px

Об этом сообщает progorod43.

Значительнее всего цены повысились на репчатый лук (+38,8%), помидоры (+34,1%), виноград (+25,7%), майонез (+4,6%), а также мясные консервы для детского питания (+3,7%).

Некоторые продукты подешевели. Среди них пшеничная мука (-5,8%), макароны и крупы (-4,1%), соль (-3,8%), мясо птицы и филе рыбное (-2,8%).

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.

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