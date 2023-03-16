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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровом рубле

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Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровом рубле
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как пишет РИА Новости, первый законопроект вносит изменения в ряд законов в части определения правового статуса и правил использования цифрового рубля, в том числе правил оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств.

Также устанавливается, что цифровой рубль является валютой России.

За ЦБ законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и полномочия по организации и обеспечению функционирования такой платформы.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал об особенностях пилотного проекта по использованию цифрового рубля, который запустят на территории страны 1 апреля.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в разговоре с телеканалом «360» выразил мнение, что цифровой рубль является удобным инструментом и не имеет отношения к криптовалюте.

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