Аналитик Антонов назвал плюсы для государства от инициативы с цифровым рублём в России

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал об особенностях пилотного проекта по использованию цифрового рубля, который запустят на территории страны 1 апреля.

«Цифровой рубль (ЦР) — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Центробанке. Эмиссией цифрового рубля будет заниматься ЦБ России», — объяснил эксперт в интервью Life.ru.

Для государства плюсы цифрового рубля — это контроль за расходованием бюджетных средств, снижение издержек на администрирование бюджетных платежей, потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей, уточнил Антонов.

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