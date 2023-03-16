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Аналитик Антонов назвал плюсы для государства от инициативы с цифровым рублём в России

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал об особенностях пилотного проекта по использованию цифрового рубля, который запустят на территории страны 1 апреля.
Аналитик Антонов назвал плюсы для государства от инициативы с цифровым рублём в России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Цифровой рубль (ЦР) — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Центробанке. Эмиссией цифрового рубля будет заниматься ЦБ России», — объяснил эксперт в интервью Life.ru.

Для государства плюсы цифрового рубля — это контроль за расходованием бюджетных средств, снижение издержек на администрирование бюджетных платежей, потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей, уточнил Антонов.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.

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