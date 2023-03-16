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МЧС: пожар произошёл в здании погрануправления по Ростовской области

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Спасатели получили сообщение о пожаре в здании погрануправления ФСБ России по Ростовской области, на место выехали сотрудники МЧС.
МЧС: пожар произошёл в здании погрануправления по Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления МЧС России по Ростовской области.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20», — заявил он.

По словам представителя ведомства, «подразделения выехали» на место происшествия.

Уточняется, что по этому адресу в Ростове-на-Дону находится погрануправление по Ростовской области. 

15 марта в метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера, около 400 человек эвакуировали.

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