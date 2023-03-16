МЧС: пожар произошёл в здании погрануправления по Ростовской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления МЧС России по Ростовской области.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу Сиверса, 20», — заявил он.
По словам представителя ведомства, «подразделения выехали» на место происшествия.
Уточняется, что по этому адресу в Ростове-на-Дону находится погрануправление по Ростовской области.
15 марта в метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера, около 400 человек эвакуировали.