В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера, около 400 человек эвакуировали
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По данным регионального управления МЧС России, информация о задымлении на станции «Уралмаш» поступила в 04:59 по мск.
«В вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади один погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано», — сообщили в ведомстве.
Спасатели проверили помещения станции и провели эвакуацию 385 человек, в том числе 58 детей.
Как стало известно ранее, сотрудники московского метро провели эвакуацию со станции «Спортивная» из-за задымления.
Инцидент удалось ликвидировать, площадь составила 1 кв. м.