В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера, около 400 человек эвакуировали

На одной из станций екатеринбургского метро загорелась вентиляционная камера, почти 400 человек эвакуировали.

По данным регионального управления МЧС России, информация о задымлении на станции «Уралмаш» поступила в 04:59 по мск.

«В вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади один погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

Спасатели проверили помещения станции и провели эвакуацию 385 человек, в том числе 58 детей.

Как стало известно ранее, сотрудники московского метро провели эвакуацию со станции «Спортивная» из-за задымления.

Инцидент удалось ликвидировать, площадь составила 1 кв. м.