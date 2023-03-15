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В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера, около 400 человек эвакуировали

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На одной из станций екатеринбургского метро загорелась вентиляционная камера, почти 400 человек эвакуировали.
В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера, около 400 человек эвакуировали
  • © МЧС СВЕРДЛОВСК

По данным регионального управления МЧС России, информация о задымлении на станции «Уралмаш» поступила в 04:59 по мск.

«В вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади один погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

Спасатели проверили помещения станции и провели эвакуацию 385 человек, в том числе 58 детей. 

Как стало известно ранее, сотрудники московского метро провели эвакуацию со станции «Спортивная» из-за задымления.

Инцидент удалось ликвидировать, площадь составила 1 кв. м.

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