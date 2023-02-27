Станция метро «Спортивная» в Москве эвакуирована из-за задымления
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил агентству представитель экстренных служб, произошло «замыкание электропроводки без возгорания на самой станции».
Дептранс Москвы в своём Telegram-канале отметил, что поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки.
«Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал», — говорится в сообщении.
Ведомство попросило пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями сотрудников метрополитена.