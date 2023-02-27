Станция метро «Спортивная» в Москве эвакуирована из-за задымления

Сотрудники московского метро провели эвакуацию со станции «Спортивная» из-за задымления, сообщили в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время спасатели ведут работы по ликвидации задымления состава на станции, организован штаб пожаротушения, заявили в министерстве.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Об этом пишет РИА Новости. Как сообщил агентству представитель экстренных служб, произошло «замыкание электропроводки без возгорания на самой станции». Дептранс Москвы в своём Telegram-канале отметил, что поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки. «Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал», — говорится в сообщении. Ведомство попросило пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями сотрудников метрополитена.