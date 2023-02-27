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Станция метро «Спортивная» в Москве эвакуирована из-за задымления

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Сотрудники московского метро провели эвакуацию со станции «Спортивная» из-за задымления, сообщили в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время спасатели ведут работы по ликвидации задымления состава на станции, организован штаб пожаротушения, заявили в министерстве.
Станция метро «Спортивная» в Москве эвакуирована из-за задымления
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель экстренных служб, произошло «замыкание электропроводки без возгорания на самой станции».

Дептранс Москвы в своём Telegram-канале отметил, что поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки.

«Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал», — говорится в сообщении.

Ведомство попросило пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями сотрудников метрополитена.

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