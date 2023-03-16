В Госдуме прокомментировали изменения в порядке перерасчёта за отопление

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ рассказали, что с марта текущего года вступил в силу новый порядок определения целого ряда нормативов коммунальных услуг, в соответствии с которым жители могут рассчитывать на перерасчёт платежей.

Даже если жители не обращались с жалобой на недостаточное отопление, управляющие компании обязаны проводить ежегодный перерасчёт платежей, пишет Life.ru.

Даже в домах, где установлены общедомовые счётчики отопления, в первом квартале года должна проводиться сверка. Это необходимо, чтобы сравнить факт потребления с расчётными величинами.

По итогу там, где жители недоплатили, им могут быть произведены допначисления, но только за услуги, отвечающие стандартам качества. В том случае, если будет выявлена переплата со стороны жильцов, УК должны будут вернуть деньги или зачесть их в счёт будущих платежей, пояснили в комитете.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ.