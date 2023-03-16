В РГСУ сообщили, что в России растёт число желающих изучать китайский язык студентов
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Количество студентов, желающих изучать китайский язык, за последний год удвоилось, сообщил он в интервью Радио Sputnik, ссылаясь на данные университета.
«При этом английский по-прежнему остаётся самым востребованным, но интерес к китайскому как второму языку растёт. Кроме того, на 15% увеличился интерес к изучению арабского и корейского языков», — уточнил Алиев.
Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.