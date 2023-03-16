В РГСУ сообщили, что в России растёт число желающих изучать китайский язык студентов

Первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев рассказал, что востребованность восточных языков среди студентов в последнее время резко возросла. Так, особой популярностью пользуется китайский язык.

Количество студентов, желающих изучать китайский язык, за последний год удвоилось, сообщил он в интервью Радио Sputnik, ссылаясь на данные университета.

«При этом английский по-прежнему остаётся самым востребованным, но интерес к китайскому как второму языку растёт. Кроме того, на 15% увеличился интерес к изучению арабского и корейского языков», — уточнил Алиев.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.