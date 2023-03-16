Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт под гимн России

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт, когда звучит гимн России.

«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России», — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

Он отметил, что нужно гордиться, уважать Россию и чувствовать себя частью великого российского народа.

Ранее стало известно, что районному депутату в Калужской области Александру Лепендину, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике.

По данным военного комиссариата, повестка нужна для сверки данных воинского учёта.