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Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт под гимн России

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Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт, когда звучит гимн России.
Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт под гимн России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России», — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

Он отметил, что нужно гордиться, уважать Россию и чувствовать себя частью великого российского народа.

Ранее стало известно, что районному депутату в Калужской области Александру Лепендину, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике.

По данным военного комиссариата, повестка нужна для сверки данных воинского учёта.

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