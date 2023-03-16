РБК: Coca-Cola осталась одним из лидеров по продажам газировки в России

В России газировка под брендом Coca-Cola остаётся одним из лидеров продаж среди напитков со вкусом колы в сетевой и несетевой рознице, несмотря на приостановку производства в стране.

Это следует из имеющихся у РБК данных сервиса «Продажи.рф» и ИТ-компании «Эвотор».

В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы, чьи покупки оценивали аналитики «Продажи.рф», выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola».

На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства.

На третьем месте — напитки под брендом «Черноголовка».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию NielsenIQ сообщал, что в результате остановки производства Coca-Cola и Pepsi в России сегмент газированных напитков без сахара резко сократился.