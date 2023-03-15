Исследование: у 49% россиян подработка совпадает с основной профессией

Согласно новому исследованию, почти 70% россиян имеют опыт подработки. Из них 49% трудились на допработе раньше, 19% — сейчас.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков сервиса «Подработка» и портала «Работа.ру».

Как утверждают 32% опрошенных, они никогда не подрабатывали.

Также оказалось, что у 49% россиян подработка совпадает с основной профессией. Чаще всего это касается специалистов из области строительства и ремонта (13%), производства и агропрома (12%), образования и науки (9%).

«Среди тех, у кого подработка не совпадает с основной профессией, 26% хотели бы, чтобы она стала основной профессией, а для 13% респондентов подработка уже стала главным источником дохода», — отметили аналитики.

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