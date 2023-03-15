В Подмосковье 200 студентов-медиков подписали трудовые договоры с больницами

В Московской области около 200 студентов-медиков подписали трудовые договоры с больницами с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Нам важно привлекать в Подмосковье не только врачей, но и средний медицинский персонал. С начала года почти 200 студентов заключили целевые договоры с областными больницами», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Речь идёт прежде всего о будущих фельдшерах, медсёстрах, акушерах.

Ранее НСН сообщала, что в Москве впервые составили рейтинг детских городских поликлиник. Список подготовлен по результатам опроса, в котором приняли участие родители. Лидером 2022 года стал филиал №2 детской городской поликлиники №38.