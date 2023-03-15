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В Свердловской области прокомментировали ситуацию с малым бизнесом

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Число жителей Свердловской области, зарегистрировавших малый и средний бизнес с начала 2023 года, выросло на 2,2%, а занятость населения в этой сфере — на 10,1%, заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с малым бизнесом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

По итогам 2022 года численность занятых в МСБ достигла 913,7 тыс. человек.

Также стало известно, что на двух участках бывших промзон в ЗелАО пройдёт обновление, передаёт сайт kp.ru. Речь идёт о «Малино» и «Алабушево».

Территории будут обновлены по программе комплексного развития территорий. Там возведут жилую, общественно-деловую и производственную недвижимость.

Ранее сообщалось, что на Кубани направят 4,3 млрд рублей на поддержку отраслей экономики региона.

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