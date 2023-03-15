В Свердловской области прокомментировали ситуацию с малым бизнесом
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Об этом сообщает URA.RU.
По итогам 2022 года численность занятых в МСБ достигла 913,7 тыс. человек.
Также стало известно, что на двух участках бывших промзон в ЗелАО пройдёт обновление, передаёт сайт kp.ru. Речь идёт о «Малино» и «Алабушево».
Территории будут обновлены по программе комплексного развития территорий. Там возведут жилую, общественно-деловую и производственную недвижимость.
Ранее сообщалось, что на Кубани направят 4,3 млрд рублей на поддержку отраслей экономики региона.