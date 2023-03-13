На Кубани направят 4,3 млрд рублей на поддержку отраслей экономики региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому на поддержку отраслей экономики региона направят 4,3 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как отметил Кондратьев, в 2022 году в регионе разработали План устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

«В новую редакцию плана внесли изменения на сумму более 1,6 млрд рублей. Всего в 2023 году на его реализацию из краевого бюджета направим 3,2 млрд рублей, 1,1 млрд — привлечём за счёт федеральных средств», — уточнил губернатор.

По его словам, средства выделят в том числе на возмещение затрат предприятиям в разных отраслях.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.