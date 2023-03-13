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На Кубани направят 4,3 млрд рублей на поддержку отраслей экономики региона

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому на поддержку отраслей экономики региона направят 4,3 млрд рублей.
На Кубани направят 4,3 млрд рублей на поддержку отраслей экономики региона
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  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как отметил Кондратьев, в 2022 году в регионе разработали План устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

«В новую редакцию плана внесли изменения на сумму более 1,6 млрд рублей. Всего в 2023 году на его реализацию из краевого бюджета направим 3,2 млрд рублей, 1,1 млрд — привлечём за счёт федеральных средств», — уточнил губернатор.

По его словам, средства выделят в том числе на возмещение затрат предприятиям в разных отраслях.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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