Консультант Минаева посоветовала не опаздывать на собеседования

Карьерный консультант, эксперт бесплатного курса «Как найти работу» в Skillbox Татьяна Минаева рассказала об ошибках, которые кандидаты допускают на собеседованиях.

«Опоздание на первую встречу станет для представителя компании показателем вашей несобранности и того, что это рабочее место для вас не приоритетно. К тому же специалист может решить, что опоздания для вас привычны и с соблюдением внутренних правил и сроков у вас могут возникнуть проблемы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, ещё одна ошибка — отсутствие знаний о компании, куда человек идёт устраиваться.

В ходе собеседования эксперт посоветовала чётко и развёрнуто отвечать на вопросы, а также честно и корректно говорить о зарплатных ожиданиях.

Кроме того, нежелательно критиковать предыдущих работодателей и жаловаться на долгий поиск новой работы.

Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.