Консультант Минаева посоветовала не опаздывать на собеседования
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«Опоздание на первую встречу станет для представителя компании показателем вашей несобранности и того, что это рабочее место для вас не приоритетно. К тому же специалист может решить, что опоздания для вас привычны и с соблюдением внутренних правил и сроков у вас могут возникнуть проблемы», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, ещё одна ошибка — отсутствие знаний о компании, куда человек идёт устраиваться.
В ходе собеседования эксперт посоветовала чётко и развёрнуто отвечать на вопросы, а также честно и корректно говорить о зарплатных ожиданиях.
Кроме того, нежелательно критиковать предыдущих работодателей и жаловаться на долгий поиск новой работы.
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