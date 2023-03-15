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Консультант Минаева посоветовала не опаздывать на собеседования

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Карьерный консультант, эксперт бесплатного курса «Как найти работу» в Skillbox Татьяна Минаева рассказала об ошибках, которые кандидаты допускают на собеседованиях.
Консультант Минаева посоветовала не опаздывать на собеседования
  • Gettyimages.ru

«Опоздание на первую встречу станет для представителя компании показателем вашей несобранности и того, что это рабочее место для вас не приоритетно. К тому же специалист может решить, что опоздания для вас привычны и с соблюдением внутренних правил и сроков у вас могут возникнуть проблемы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, ещё одна ошибка — отсутствие знаний о компании, куда человек идёт устраиваться.

В ходе собеседования эксперт посоветовала чётко и развёрнуто отвечать на вопросы, а также честно и корректно говорить о зарплатных ожиданиях.

Кроме того, нежелательно критиковать предыдущих работодателей и жаловаться на долгий поиск новой работы.

Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.

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