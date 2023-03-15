Суд приговорил к 13 годам поджигателя военкомата в Подмосковье
- РИА Новости
«По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы», — цитирует РИА Новости решение председательствующего судьи Виталия Бакина.
Как уточняется, первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а следующие десять — в колонии строгого режима.
Сам Бутылин полностью признал вину.
Ранее сообщалось, что суд приговорил к 1,5 года условного заключения жителя Ярославля за поджог баннера с буквой Z в центре города.