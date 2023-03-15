Суд приговорил к 13 годам поджигателя военкомата в Подмосковье

Второй западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы молодого человека, который бросил коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы», — цитирует РИА Новости решение председательствующего судьи Виталия Бакина.

Как уточняется, первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а следующие десять — в колонии строгого режима.

Сам Бутылин полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 1,5 года условного заключения жителя Ярославля за поджог баннера с буквой Z в центре города.