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Краснов: пять стратегических предприятий России вывели из-под иностранного контроля

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В 2022 году пять стратегических предприятий в России вывели из-под иностранного контроля по решению судов, заявил российский генпрокурор Игорь Краснов.
Краснов: пять стратегических предприятий России вывели из-под иностранного контроля
  • РИА Новости

«Состоялись судебные решения, и выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, ещё по четырём дела в стадии рассмотрения», — цитирует его РИА Новости.

О каких именно предприятиях идёт речь, не уточняется.

Краснов добавил, что прокуратуре также удалось добиться признания ничтожности договоров с зарубежными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более 5 млрд рублей. Кроме того, удалось предотвратить отмывание средств на сумму более 3,5 млрд рублей.

Генпрокурор также отметил, что специализированное подразделение Генпрокуратуры за год пресекло около 90 тыс. нарушений в сфере кибербезопасности.

Краснов призвал развивать данное направление и привлекать кадры, которые обладают универсальным набором компетенций в юриспруденции и компьютерных технологиях.

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