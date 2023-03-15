Краснов: пять стратегических предприятий России вывели из-под иностранного контроля

В 2022 году пять стратегических предприятий в России вывели из-под иностранного контроля по решению судов, заявил российский генпрокурор Игорь Краснов.

«Состоялись судебные решения, и выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, ещё по четырём дела в стадии рассмотрения», — цитирует его РИА Новости.

О каких именно предприятиях идёт речь, не уточняется.

Краснов добавил, что прокуратуре также удалось добиться признания ничтожности договоров с зарубежными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более 5 млрд рублей. Кроме того, удалось предотвратить отмывание средств на сумму более 3,5 млрд рублей.

Генпрокурор также отметил, что специализированное подразделение Генпрокуратуры за год пресекло около 90 тыс. нарушений в сфере кибербезопасности.

Краснов призвал развивать данное направление и привлекать кадры, которые обладают универсальным набором компетенций в юриспруденции и компьютерных технологиях.