Узнать больше

Подразделение Генпрокуратуры пресекло около 90 тысяч нарушений в сфере кибербезопасности

Короткая ссылка
Специализированное подразделение Генпрокуратуры за год пресекло около 90 тыс. нарушений в сфере кибербезопасности. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
Подразделение Генпрокуратуры пресекло около 90 тысяч нарушений в сфере кибербезопасности
  • Gettyimages.ru

«В результате предметного подхода за первый год его работы прокурорами пресечено почти 90 тыс. нарушений, связанных с использованием на официальных интернет-ресурсах иностранных программных кодов, несертифицированных продуктов, размещением закрытых сведений в социальных сетях», — приводит ТАСС его слова.

Краснов призвал развивать данное направление и привлекать кадры, которые обладают универсальным набором компетенций в юриспруденции и компьютерных технологиях.

Ранее директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв рассказал, что в 2022 году совместными усилиями всех организаций в Рунете заблокировали 15,3 тыс. фишинговых сайтов, из них 99% пришлось на доменную зону .ru.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить