Подразделение Генпрокуратуры пресекло около 90 тысяч нарушений в сфере кибербезопасности

Специализированное подразделение Генпрокуратуры за год пресекло около 90 тыс. нарушений в сфере кибербезопасности. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

«В результате предметного подхода за первый год его работы прокурорами пресечено почти 90 тыс. нарушений, связанных с использованием на официальных интернет-ресурсах иностранных программных кодов, несертифицированных продуктов, размещением закрытых сведений в социальных сетях», — приводит ТАСС его слова.

Краснов призвал развивать данное направление и привлекать кадры, которые обладают универсальным набором компетенций в юриспруденции и компьютерных технологиях.

Ранее директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв рассказал, что в 2022 году совместными усилиями всех организаций в Рунете заблокировали 15,3 тыс. фишинговых сайтов, из них 99% пришлось на доменную зону .ru.