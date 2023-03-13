IT-эксперт Воробьёв: в Рунете заблокировали более 15 тысяч фишинговых сайтов в 2022 году
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При этом в российских доменах (.ru и .рф) среднее время реагирования (время между обнаружением и блокировкой вредоносного домена) по итогам 2022 года составило 25,5 часа. Это самая высокая скорость реагирования среди всех доменных зон мира, поделился эксперт с «Газетой.Ru».
«По итогам 2022 года число заблокированных фишинговых сайтов выросло на 40% в сравнении с 2021 годом. Это демонстрирует то, что фишинг является самой массовой угрозой в Рунете и продолжит ею оставаться в ближайшем будущем», — добавил Воробьёв.
Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.