IT-эксперт Воробьёв: в Рунете заблокировали более 15 тысяч фишинговых сайтов в 2022 году

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв рассказал, что в 2022 году совместными усилиями всех организаций в Рунете заблокировали 15,3 тыс. фишинговых сайтов, из них 99% пришлось на доменную зону .ru.

При этом в российских доменах (.ru и .рф) среднее время реагирования (время между обнаружением и блокировкой вредоносного домена) по итогам 2022 года составило 25,5 часа. Это самая высокая скорость реагирования среди всех доменных зон мира, поделился эксперт с «Газетой.Ru».

«По итогам 2022 года число заблокированных фишинговых сайтов выросло на 40% в сравнении с 2021 годом. Это демонстрирует то, что фишинг является самой массовой угрозой в Рунете и продолжит ею оставаться в ближайшем будущем», — добавил Воробьёв.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.