Минюст: Россия вправе приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения
- Gettyimages.ru
«Решение Евросоюза является продолжением общей политики недружественных государств по дестабилизации российской экономики в совокупности с введением односторонних ограничительных мер и прекращением обмена информацией между налоговыми органами западных стран и России», — цитирует РИА Новости сообщение.
В ведомстве отметили, что указанные действия могут и должны рассматриваться как существенное нарушение соглашений об избежании двойного налогообложения.
Ранее Минфин и МИД России предложили приостановить действие налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.
В Минфине напомнили, что в феврале Евросоюз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В ведомстве подчеркнули, что односторонние меры нарушают нормы международного права, что даёт право вводить ответные ограничения.