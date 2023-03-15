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Минюст: Россия вправе приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения

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Включение России Евросоюзом в чёрный список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере является основанием для остановки соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, сообщает пресс-служба Минюста.
Минюст: Россия вправе приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения
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«Решение Евросоюза является продолжением общей политики недружественных государств по дестабилизации российской экономики в совокупности с введением односторонних ограничительных мер и прекращением обмена информацией между налоговыми органами западных стран и России», — цитирует РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что указанные действия могут и должны рассматриваться как существенное нарушение соглашений об избежании двойного налогообложения.

Ранее Минфин и МИД России предложили приостановить действие налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

В Минфине напомнили, что в феврале Евросоюз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В ведомстве подчеркнули, что односторонние меры нарушают нормы международного права, что даёт право вводить ответные ограничения.

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