Минюст: Россия вправе приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения

Включение России Евросоюзом в чёрный список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере является основанием для остановки соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, сообщает пресс-служба Минюста.

«Решение Евросоюза является продолжением общей политики недружественных государств по дестабилизации российской экономики в совокупности с введением односторонних ограничительных мер и прекращением обмена информацией между налоговыми органами западных стран и России», — цитирует РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что указанные действия могут и должны рассматриваться как существенное нарушение соглашений об избежании двойного налогообложения.

Ранее Минфин и МИД России предложили приостановить действие налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

В Минфине напомнили, что в феврале Евросоюз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В ведомстве подчеркнули, что односторонние меры нарушают нормы международного права, что даёт право вводить ответные ограничения.