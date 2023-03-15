Узнать больше

Депутат Госдумы Гусев предложил установить KPI по работе Счётной палаты

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил установить KPI по работе Счётной палаты на основе реальных показателей.
Депутат Госдумы Гусев предложил установить KPI по работе Счётной палаты
  • РИА Новости

«Речь не идёт о том, чтобы в KPI было количество посаженных чиновников... Давайте сделаем не только с точки зрения количества проверок, проведённых совещаний и так далее, а с точки зрения каких-то реальных показателей, которые бы были бы понятны всем», — цитирует его РИА Новости.

И. о. председателя Счётной палаты Галина Изотова отметила, что в организации уже есть внутренний KPI, и необходимость в публичном отсутствует.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов предложил проработать этот вопрос.

Ранее агентство РИА Новости на основе информации, полученной от Счётной палаты, сообщало, что объём внешнего госдолга России в 2022 году сократился до 4,039 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить