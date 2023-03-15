Депутат Госдумы Гусев предложил установить KPI по работе Счётной палаты

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил установить KPI по работе Счётной палаты на основе реальных показателей.

«Речь не идёт о том, чтобы в KPI было количество посаженных чиновников... Давайте сделаем не только с точки зрения количества проверок, проведённых совещаний и так далее, а с точки зрения каких-то реальных показателей, которые бы были бы понятны всем», — цитирует его РИА Новости.

И. о. председателя Счётной палаты Галина Изотова отметила, что в организации уже есть внутренний KPI, и необходимость в публичном отсутствует.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов предложил проработать этот вопрос.

Ранее агентство РИА Новости на основе информации, полученной от Счётной палаты, сообщало, что объём внешнего госдолга России в 2022 году сократился до 4,039 трлн рублей.