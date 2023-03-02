Объём внешнего госдолга России в 2022 году сократился до 4,039 триллиона рублей

Объём внешнего госдолга России в прошлом году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 триллиона рублей.

Об этом сообщает РИА Новости на основе информации, полученной от Счётной палаты.

Также отмечается, что объём общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей.

«Его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%», — говорится в сообщении.

При этом в Счётной палате отметили, что госдолг находится на безопасном уровне с учётом резервов.

«Его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран-членов G20», — добавили в Счётной палате.

Ранее в Министерстве финансов ФРГ заявили, что госдолг Германии вырос в десять раз с 2021 года.

Также сообщалось, что госдолг Италии в 2022 году установил новый рекорд.