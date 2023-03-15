В СК России предъявили обвинение второму фигуранту дела о взрыве газа в Чите

Следственные органы СК России предъявили обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО «Читаоблгаз» по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в посёлке Антипиха в Чите.

«Предъявлено обвинение... в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении регионального следственного управления СК России.

В результате взрыва газа в посёлке Антипиха в Чите два этажа пятиэтажного жилого дома получили повреждения, пострадали семь человек.

По данному делу задержали работника ресурсоснабжающей организации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва.