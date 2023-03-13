В Забайкалье задержали обвиняемого по делу о взрыве газа в жилом доме в Чите
Об этом информирует СУ СК России по региону.
Отмечается, что по данному делу задержали работника ресурсоснабжающей организации.
В следственном органе сообщили, что мастеру службы подземных газопроводов ОАО «Читаоблгаз» предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В результате взрыва газа в посёлке Антипиха в Чите два этажа пятиэтажного жилого дома получили повреждения, пострадали семь человек.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва.