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В Забайкалье задержали обвиняемого по делу о взрыве газа в жилом доме в Чите

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В Забайкальском крае задержан обвиняемый по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в посёлке Антипиха в Чите.

Об этом информирует СУ СК России по региону. 

Отмечается, что по данному делу задержали работника ресурсоснабжающей организации.

В следственном органе сообщили, что мастеру службы подземных газопроводов ОАО «Читаоблгаз» предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В результате взрыва газа в посёлке Антипиха в Чите два этажа пятиэтажного жилого дома получили повреждения, пострадали семь человек.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва.

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