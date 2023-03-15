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В России упростили трудоустройство и получение ВНЖ для IT-специалистов и членов их семей

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В России упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранных IT-специалистов и членов их семей.
В России упростили трудоустройство и получение ВНЖ для IT-специалистов и членов их семей
  • Gettyimages.ru

«Иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IT-компании, а также членам его семьи... предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощённом порядке», — говорится в сообщении МВД России.

Для получения ВНЖ специалисту и членам его семьи нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД по месту проживания и предоставить трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ с аккредитованной IT-компанией, документ об образовании в сфере информационных технологий, а также документ о подтверждении степени родства для членов семьи. Срок рассмотрения обращения составляет три месяца. 

Уточняется, что аккредитованные IT-компании могут привлечь иностранных специалистов без получения специального разрешения.

В сентябре эксперты рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления опросили работодателей и выяснили, как на фоне социально-экономических трансформаций, произошедших за последние полгода, изменилась кадровая политика.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в IT-сфере.

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