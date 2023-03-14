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В Томской области подтвердили 145 случаев COVID-19 за сутки

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В Томской области подтвердили 145 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Томской области подтвердили 145 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Liew

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболел 164 101 житель. Вылечились 161 704 человека.

Также стало известно, что за десятую неделю 2023 года в Карелии выявили более 840 случаев коронавируса, что на 15,4% меньше, чем неделей ранее, передаёт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Кроме того, в регионе зарегистрировали более 5,7 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Заболеваемость снизилась на 21,4%.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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