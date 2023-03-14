В Иркутской области зарегистрировали 39 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 39 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 365 279. Вылечились 359 909 жителей.

Тем временем в Московской области за минувшие 24 часа выявили 60 случаев коронавируса, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала пандемии в регионе заболели 1 143 745 человек.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.