В Татарстане выявили 189 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 189 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 200 736 жителей. Выздоровели 197 368 человек, в том числе 238 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 9526 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.