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Психолог Ланг рассказал о способах избежать весенней хандры

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Психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг рассказал, как сохранить хорошее настроение весной.
Психолог Ланг рассказал о способах избежать весенней хандры
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В беседе с «Радио 1» он посоветовал полностью абстрагироваться от погоды и сделать акцент на хобби, работе или семье.

«Чем больше мы увлекаемся любимым делом, тем меньше у нас мыслей о погоде», — заявил эксперт.

Он также рекомендовал запланировать что-то на апрель или майские праздники, чтобы ожидание помогло переждать мартовскую непогоду.

Ранее психолог Артемий Сибирский в беседе с ФАН рассказал, как распознать обесценивающие отношения.

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