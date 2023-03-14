Психолог Ланг рассказал о способах избежать весенней хандры
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В беседе с «Радио 1» он посоветовал полностью абстрагироваться от погоды и сделать акцент на хобби, работе или семье.
«Чем больше мы увлекаемся любимым делом, тем меньше у нас мыслей о погоде», — заявил эксперт.
Он также рекомендовал запланировать что-то на апрель или майские праздники, чтобы ожидание помогло переждать мартовскую непогоду.
Ранее психолог Артемий Сибирский в беседе с ФАН рассказал, как распознать обесценивающие отношения.