Психолог Левина рассказала о причинах пассивной агрессии

Психолог Ксения Левина рассказала о сути и причинах пассивной агрессии.

«Пассивная агрессия — это форма агрессии, когда она принимает не открытую, явную форму, а исподтишка. Через колкости, игнорирование, опоздание. Сарказм тоже является формой пассивной агрессии», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это нередко происходит неосознанно.

«Такой паттерн поведения мы тянем из детства, когда в открытую ребёнок не мог выражать чувства, переживания, конфликтовать с родителями», — пояснила Левина.

Она отметила, что во взрослом возрасте такое поведение возникает, когда человек боится вступать в открытый конфликт.

«Если для вас человек важен, нужно садиться и открыто разговаривать. Находить в себе смелость идти на конфликты. Конфликты позволяют найти общий язык, ситуацию разрешить», — добавила эксперт.

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