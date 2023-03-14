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В столичном районе Солнцево возведут жилой квартал под реновацию по программе КРТ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок между Боровским шоссе и одноимённым проездом в Солнцеве площадью 5,3 га застроят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В столичном районе Солнцево возведут жилой квартал под реновацию по программе КРТ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает kp.ru.

Столичные власти приняли решение построить там жилые дома для участников реновации. По соседству разместят общественно-деловые сооружения — офисы, магазины, кафе и другие здания. Благодаря этому появится свыше 1,3 тыс. новых рабочих мест.

«В комплексное развитие территории будет вложено почти 6,67 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 420 млн рублей», — отметил вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе на Новохохловской улице.

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