Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Военачальник провёл рабочее совещание с руководством корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления на одном из предприятий корпорации в Московской области, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».