Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Военачальник провёл рабочее совещание с руководством корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления на одном из предприятий корпорации в Московской области, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».