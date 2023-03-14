Узнать больше

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Военачальник провёл рабочее совещание с руководством корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления на одном из предприятий корпорации в Московской области, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить