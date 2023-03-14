Госдума приняла закон о штрафах за публикацию инструкций изготовления боеприпасов

Госдума приняла закон о штрафах за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию.

Как пишет РИА Новости, поправки предлагаются в ст. 13.15 КоАП.

Предусмотрены штрафы за распространение в СМИ и интернете информации о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию: от 10 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения — для граждан, от 40 тыс. до 80 тыс. — для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. — для индивидуальных предпринимателей, от 800 тыс. до 1 млн рублей — для юрлиц.

Для юрлиц и ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.