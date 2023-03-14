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СПЧ предложил правительству ввести учёт собак в России

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Совет по правам человека при президенте России направил в правительство предложение ввести систему учёта собак.
СПЧ предложил правительству ввести учёт собак в России
  • Gettyimages.ru
  • © Henry Horenstein

Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

«Ввести систему регистрационного учёта всех собак в России, предусмотрев переходные периоды внедрения такой системы», — говорится в сообщении.

В ведомстве также предложили изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека и ввести для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с собакой.

В феврале девятилетний мальчик умер после нападения собак в посёлке Парфино Новгородской области.

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