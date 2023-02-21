Семилетний мальчик умер после нападения трёх питбулей в Новгородской области

Семилетний мальчик умер после нападения собак в посёлке Парфино Новгородской области.

Об этом заявили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новгородской области.

«На территории частного домовладения в посёлке Парфино обнаружено тело девятилетнего мальчика с укушенными ранами тела», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК России).

7 января старший помощник руководителя СУСК России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева заявила, что в Барнауле проходит проверка по факту того, что собака насмерть загрызла свою хозяйку.