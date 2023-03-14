Минэкономразвития: туристический кешбэк не нужен при высоком спросе на туры по России

Временно исполняющий обязанности директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности в Минэкономразвития Дмитрий Веригин заявил, что кешбэк на туры по России был очень полезной мерой в предыдущие годы, но сейчас спрос на путешествия по стране превышает предложение, поэтому запускать программу нецелесообразно.

«Российский рынок сейчас испытывает дефицит предложения. И здесь есть вопрос целесообразности использования кешбэка с учётом того, что у нас избыточный спрос на средства размещения. Поэтому в национальном проекте по туризму мы и закладывали задачи по удовлетворению спроса потребителей: запустили модульное строительство и другие проекты», — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе программы кешбэка на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Его слова приводит Интерфакс.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

Также президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России.