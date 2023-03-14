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«Ъ»: в России зафиксирован рост обращений за гарантийным ремонтом бытовой техники

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В России за последний год на 20% выросло число обращений за гарантийным ремонтом бытовой техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей и продавцов.
«Ъ»: в России зафиксирован рост обращений за гарантийным ремонтом бытовой техники
  • Gettyimages.ru
  • © Tomasz Zajda / EyeEm

Отмечается, что в связи с уходом иностранных компаний из России покупатели перешли на покупки отечественных и китайских моделей бытовой техники.

«Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке», — приводит издание слова источника среди поставщиков электроники.

Ранее главный редактор портала «Вильянов.ком» Сергей Вильянов рассказал, что у ряда российских дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит продукции на складах на фоне ажиотажного спроса на неё в 2022 году.

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