«Ъ»: в России зафиксирован рост обращений за гарантийным ремонтом бытовой техники

В России за последний год на 20% выросло число обращений за гарантийным ремонтом бытовой техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей и продавцов.

Отмечается, что в связи с уходом иностранных компаний из России покупатели перешли на покупки отечественных и китайских моделей бытовой техники.

«Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке», — приводит издание слова источника среди поставщиков электроники.

Ранее главный редактор портала «Вильянов.ком» Сергей Вильянов рассказал, что у ряда российских дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит продукции на складах на фоне ажиотажного спроса на неё в 2022 году.