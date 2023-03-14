«Ъ»: в России зафиксирован рост обращений за гарантийным ремонтом бытовой техники
- Gettyimages.ru
- © Tomasz Zajda / EyeEm
Отмечается, что в связи с уходом иностранных компаний из России покупатели перешли на покупки отечественных и китайских моделей бытовой техники.
«Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке», — приводит издание слова источника среди поставщиков электроники.
Ранее главный редактор портала «Вильянов.ком» Сергей Вильянов рассказал, что у ряда российских дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит продукции на складах на фоне ажиотажного спроса на неё в 2022 году.