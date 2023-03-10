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Эксперт Вильянов спрогнозировал скидки на бытовую технику из-за обилия товара на складах

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Главный редактор портала «Вильянов.ком» Сергей Вильянов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что у ряда российских дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит продукции на складах на фоне ажиотажного спроса на неё в 2022 году.
Эксперт Вильянов спрогнозировал скидки на бытовую технику из-за обилия товара на складах
  • РИА Новости

Эксперт объяснил, что в 2022 году люди стремились покупать товары из опасений, что обесценится рубль. При этом бытовой техники и электроники не хватало, так как цепочки поставок были нарушены ещё при пандемии. Однако с ноября товары вновь стали поступать в российские магазины.

«Те, кто ждали, купили товары в ноябре-декабре. А январь-февраль всегда печальные в плане продаж, потому что люди в эти месяцы отдыхают после новогодних трат. И снова начинают ходить по магазинам за бытовой техникой только к концу марта», — сказал Вильянов.

Он отметил, что из-за затоваривания потребителям стоит ожидать кратковременных скидок.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

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