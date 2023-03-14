Узнать больше

Песков: Россия будет сотрудничать в науке с теми странами, которые в этом заинтересованы

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сотрудничать в науке с теми странами, которые в этом заинтересованы.
Песков: Россия будет сотрудничать в науке с теми странами, которые в этом заинтересованы
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Международное сотрудничество под собой подразумевает две или более сторон. И смысл заключается в том, что сейчас мы, действительно, не по нашей инициативе потеряли целое направление международного сотрудничества — я имею в виду сотрудничество со странами коллективного Запада», — сказал Песков в кулуарах заседания всероссийской премии «За верность науке».

При этом он отметил, что мир гораздо более многообразен.

«И очень сильные научные школы существуют в других странах, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие с нами в самых различных направлениях. Мы это будем делать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Алексей Туркеев рассказал, что российским учёным — исследователям Антарктики удалось добыть уникальный лёд возрастом до 1,2 млн лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить