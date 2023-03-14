Песков: Россия будет сотрудничать в науке с теми странами, которые в этом заинтересованы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сотрудничать в науке с теми странами, которые в этом заинтересованы.

«Международное сотрудничество под собой подразумевает две или более сторон. И смысл заключается в том, что сейчас мы, действительно, не по нашей инициативе потеряли целое направление международного сотрудничества — я имею в виду сотрудничество со странами коллективного Запада», — сказал Песков в кулуарах заседания всероссийской премии «За верность науке».

При этом он отметил, что мир гораздо более многообразен.

«И очень сильные научные школы существуют в других странах, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие с нами в самых различных направлениях. Мы это будем делать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Алексей Туркеев рассказал, что российским учёным — исследователям Антарктики удалось добыть уникальный лёд возрастом до 1,2 млн лет.