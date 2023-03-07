Узнать больше

Российские учёные изучат лёд возрастом более 1 млн лет

Короткая ссылка
Научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Алексей Туркеев рассказал, что российским учёным — исследователям Антарктики удалось добыть уникальный лёд возрастом до 1,2 млн лет.
Российские учёные изучат лёд возрастом более 1 млн лет
  • Gettyimages.ru

«Атмосферный лёд нарастает многие годы и заключает в себе пузырьки воздуха древней атмосферы. Можно понять её состав и состояние парниковых газов 1 млн лет назад. Можно заглянуть в прошлое и в будущее», — поделился учёный в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, бурение производилось на станции «Восток» в Антарктиде. Чтобы получить непрерывный керн, специалисты добились максимальной глубины бурения — 3535 м.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить