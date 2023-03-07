Российские учёные изучат лёд возрастом более 1 млн лет
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«Атмосферный лёд нарастает многие годы и заключает в себе пузырьки воздуха древней атмосферы. Можно понять её состав и состояние парниковых газов 1 млн лет назад. Можно заглянуть в прошлое и в будущее», — поделился учёный в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, бурение производилось на станции «Восток» в Антарктиде. Чтобы получить непрерывный керн, специалисты добились максимальной глубины бурения — 3535 м.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.