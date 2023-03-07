Российские учёные изучат лёд возрастом более 1 млн лет

Научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Алексей Туркеев рассказал, что российским учёным — исследователям Антарктики удалось добыть уникальный лёд возрастом до 1,2 млн лет.

«Атмосферный лёд нарастает многие годы и заключает в себе пузырьки воздуха древней атмосферы. Можно понять её состав и состояние парниковых газов 1 млн лет назад. Можно заглянуть в прошлое и в будущее», — поделился учёный в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, бурение производилось на станции «Восток» в Антарктиде. Чтобы получить непрерывный керн, специалисты добились максимальной глубины бурения — 3535 м.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.